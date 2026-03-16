Служба безпеки України відкрила кримінальне провадження проти Марії Барабаш, скандальної блогерки, очільниці ГО "Спротив" та спільниці нардепки Анни Скороход. Їй інкримінують дії, спрямовані на насильницьку зміну чи повалення конституційного ладу, захоплення державної влади, а також змов з метою таких дій. Про це повідомив блогер Ігор Лаченков.



Скороход і Барабаш дискредитують військових та працюють на ворога. Лаченков заявив, що Барабаш системно відпрацьовує російську методичку та займається привласненням коштів, які їй несуть довірливі особи. Також вона захищає корупціонерку-депутатку Скороход, за що отримує гарне грошове забезпечення.

Нагадаємо, наприкінці 2025 року правоохоронці повідомили про викриття злочинної групи, яку очолювала нардепка. Як доказ оприлюднили відео, на якому Скороход нібито домовляється про хабар, можна почути слова: "Я тут що, баночка джина чи хто?".

Скороход називають представницею нової ніші замаскованих проросійських політиків, які утримуються від прямої підтримки РФ, натомість маніпуляціями розпалюють дискусії про втому від війни, корумповану владу чи мир за будь-яку ціну. Скороход охоче ходила на ефіри проросійських пропагандистських каналів і захищала їх після заборони. Раніше вона також називала "хворобою суспільства" декомунізацію і правда про злочинний Радянський Союз.

На стрімах з російським пропагандистом Ігорем Мосійчуком депутатка просуває улюблену тему роспропаганди про "громадянську війну" в Україні. Регулярно поширює наратив про військових, яких влада "покинула", щоб "заробляти на крові". А також про те, що українські військові нібито готові скласти зброю, бо втомились від війни.

Коли НАБУ та СБУ проводили у Скороход слідчі дії, Барабаш встала на її захист, стверджуючи, що правоохоронці опублікували фейкові фото з обшуку квартири нардепки. Вона також брехала, що обшуки у Скороход нібито повʼязані із тим, що нардепка запитала у міністра фінансів, чому військовим не підвищили зарплату.

Свою публічну "громадську" діяльність під час великої війни Барабаш починала з кампанії "Гроші на ЗСУ" за збільшення видатків на армію з місцевих бюджетів, а тепер збирає мітинги на Майдані за "повну зміну системи". Як і Скороход, Барабаш маніпулює війною, займається популізмом, дискредитує армію та державну владу в Україні.

Її заклики виходити на Майдан активно поширюють російські пропагандистські мережі, які поширюють, у тому числі згенеровані ШІ, відео "протестів проти режиму Зеленського".