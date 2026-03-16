Мешканцям радять завчасно ознайомитися з графіком відключень світло на 17 березня у Івано-Франківській області.

У Івано-Франківській області на 17 березня заплановані тимчасові відключення світла в окремих населених пунктах регіону, повідомляє Politeka.net.

Інформацію підтвердили кілька місцевих громад на своїх офіційних сторінках у Facebook.

Протягом цього періоду фахівці проводитимуть технічне обслуговування та модернізацію електромереж, щоб підвищити їх надійність і зменшити ризик аварій у майбутньому. Через це у різних населених пунктах області тимчасово діятимуть графіки відключення світла.

Мешканцям радять завчасно ознайомитися з графіком відключень світло на 17 березня у Івано-Франківській області та врахувати можливі перебої з електропостачанням під час планування своїх справ.

У зв’язку з плановими роботами буде відсутнє електропостачання 17.03.2026 з 09:00 по 18:00 години в населеному пункті Рожнів на вулицях Богдана Лепкого, Заболотівська, О.Михнюк, Петра Дорошенка.

17 березня 2026 року з 09:00 до 18:00 електроенергії не буде у селі Хімчин. Відключення торкнеться будинків, розташованих на вулицях: Богдана Лепкого, Косівська, Незалежна, Незалежності, Петра

Сагайдачного.

Згідно з графіком, у селищі Богородчани світло буде вимкнено з 09:00 до 17:00 години на вулицях Біля чеської бази та Затишна.

Графіки відключення світла у Івано-Франківській області на 17 березня також будуть тривати у снаселеному пункті Горохолин Ліс. Відключення електроенергії вводяться з 10:00 до 16:00 години на вулиці В’ячеслава Чорновола, а в населеному пункті Горохолина не буде електрики — на вулицях Молодіжна та Українська.

