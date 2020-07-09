У жителів ОРДЛО потрібно забрати українське громадянство

Як передає Politeka.net, таку заяву зробив журналіст Остап Дроздов в інтерв'ю програмі «Рандеву» з Яніною Соколовою. (щоб переглянути відео, доскрольте сторінку до кінця)

Він згадав, як у "ДНР" відбулася акція про приєднання до Росії, і дав свій коментар побаченому:



"Безумовно, я в дитинстві любив ходити в зоопарк і дивитися, як себе ведуть особливо у відділі парнокопитних. Однак я вже переріс цю справу і для себе всі крапки на "i" розставив", - заявив Дроздов.

За його словами, люди в ОРДЛО зробили свій вибір, і їх треба залишити без українського громадянства.



«Нам не слід розбиратися одинично з усіма. Ми повинні підійти до цього питання цинічно. Всі люди, які шостий рік живуть в «Л/ДНР», які беруть участь в акціях «Ми хочемо в Росію» це або насправді внутрішньо підтримують, або не говорять щось проти. Для мене вони втрачені люди. Як громадян України я їх не бачу. Для них головне – це «раша тудей» або Скабєєва», – зазначив Дроздов.

Раніше ми повідомляли, що заради того, щоб отримати паспорт РФ, жителям ОРДЛО доводиться проходити через справжнє пекло, проте багатьох це не зупиняє.

За словами тих, хто живе в окупованому Донецьку, більшої неповаги і хамства до себе з боку «влади», ніж під час поїздки за паспортами РФ, вони ніколи не відчували.

Нагадаємо, РФ почала масову ліквідацію на Донбасі, люди вийшли на бунт: "Геть від нашої...".

Як повідомляла Politeka, ватажок "ДНР" обізвав українців "заблудлими росіянами" і поплатився.

Також Politeka писала, що сильний союзник України поставив Зеленського в глухий кут через Донбасу.