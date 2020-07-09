Червень в Україні відзначився значними перепадами температур і потужними зливами. Причина таких різких перепадів - географічне розташування
Про це повідомляє Politeka з посиланням на OBOZREVATEL.
Зміни клімату сильно вплинули на кількість та інтенсивність опадів, які в майбутньому будуть тільки посилюватися.
Протягом останніх десятиліть в Україні спостерігається збільшення кількості опадів, це пов'язано з інтенсивністю конвекції. До цього призводить підвищення температури в помірних широтах.
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"Це сприяє обрзовании потужних хмар з великою кількістю опадів. Так, зростає швидкість потоків повітря, тому утворюються шквали. Як результат, частіше випадає град великих розмірів, з грейкій горіх", - говорить завідувачка відділом прикладної метеорології і кліматології Українського гідрометеорологічного інституту Віра Балабух.
Так, середнє підвищення температури в Україні відбувається швидше, ніж у Європі, а кліматичні зміни в останні роки у нас могутніше. Тому поява та інтенсивність гроз, злив, шквалів та смерчів збільшується.
Інтенсивність опадів не зменшиться і буде поширюватися по всій території України і далі, так як там випадає найбільше опадів по країні.
За прогнозами Укргідрометцентру на липень, в Україні місячна кількість опадів очікується 36-95 мм, в Карпатському регіоні 104-165 мм. Цифри цілком вписуються в рамки середніх багаторічних значень.
Але липень буде досить дощовим, особливо друга половина місяця. Найбільше опадів очікується в західних і північних областях. На сході і півдні України буде переважно сухо і дуже жарко. В окремі дні температура повітря підвищиться до +36 градусів.
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