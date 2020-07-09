Клімат змінюється і вплине на погоду в Україні

Червень в Україні відзначився значними перепадами температур і потужними зливами. Причина таких різких перепадів - географічне розташування

Про це повідомляє Politeka з посиланням на OBOZREVATEL.

Зміни клімату сильно вплинули на кількість та інтенсивність опадів, які в майбутньому будуть тільки посилюватися.

Протягом останніх десятиліть в Україні спостерігається збільшення кількості опадів, це пов'язано з інтенсивністю конвекції. До цього призводить підвищення температури в помірних широтах.

"Це сприяє обрзовании потужних хмар з великою кількістю опадів. Так, зростає швидкість потоків повітря, тому утворюються шквали. Як результат, частіше випадає град великих розмірів, з грейкій горіх", - говорить завідувачка відділом прикладної метеорології і кліматології Українського гідрометеорологічного інституту Віра Балабух.



Так, середнє підвищення температури в Україні відбувається швидше, ніж у Європі, а кліматичні зміни в останні роки у нас могутніше. Тому поява та інтенсивність гроз, злив, шквалів та смерчів збільшується.