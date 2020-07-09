У Києві поліція затримала двох громадян РФ, які готувалися провести серію тяжких злочинів в Україні

Про це повідомляє Politeka, в Нацполіції повідомили, що громадяни РФ працюють на російські спецслужби.

Мова йде про те, що затримані були членами збройних формувань, працювали на країну-агресора і брали участь у бойових діях в ряді країн.

Про це у Facebook пише політолог і блогер Андрій Смолій.

Він зазначає, такого, напевно, ніде в світі і уявити собі не могли - агентів спецслужб агресора – відправлять назад в Росію. Їх вже зараз готують до примусового відправлення з України.

Тобто, людей, які, як визнали в Нацполіції, готували тяжкі злочини, не заарештовують, не судять в Україні, а просто відправляють назад.

Нагадаємо, що у Києві двоє росіян планували влаштувати серію тяжких злочинів.

Відзначається, що правоохоронці затримали двох громадян РФ, які планували вчинення тяжких злочинів на території української столиці.

Оперативниками управління стратегічних досліджень в місті Києві була отримана інформація про те, що в столицю України прибули громадяни РФ з наміром влаштувати серію тяжких злочинів у Києві. У поліції повідомили, що затримані росіяни були членами збройних формувань, які працювали на російські спецслужби і брали участь у військових конфліктах у різних країнах світу. Росіяни навіть отримали за свою діяльність державні нагороди РФ.

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Мова йде про центральному автовокзалі столиці, який розташованої на Деміївській площі.

На місце одразу ж прибули правоохоронці та рятувальники. Людей, які перебували на вокзалі, перевели на "безпечну" бік паркування і попросили максимально звільнити периметр.

На місці почалися необхідні роботи всередині приміщення, тому туди перестали впускати сторонніх.

Зараз вже відомо, що опергрупа з собаками перевірила приміщення та околиці автовокзалу, але вибуховий пристрій так і не виявили. Вокзал закрили до 20.30.

Нагадаємо, Держдумі РФ вибухнули погрозами на адресу України: «Може закінчитися плачевно».

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