В Рівному зареєстрували суперкар Lamborghini Aventador SVJ темно-зеленого кольору вартість якого становить близько 550 000 доларів (близько 15 млн. грн)

За неофіційними даними, розмитнення цього лімітованого Lamborghini обійшлося власнику, яким виявився член команди партії "Слуга народу" Володимир Рашовский, приблизно в 160 000 доларів, передає rivnenews.

Зокрема, Aventador SVJ вперше помітили в минулому місяці на прикордонному пункті пропуску у Львівській області.

Він перебував у спеціальному трейлері. Пізніше цей суперкар, який розганяється всього за 2,8 секунди до 100 км/год, помітили, коли він вже рухався самостійно в Рівному.

Раніше ми писали, що українські парламентарі хочуть розглянути питання про підвищення штрафів для громадян, які не хочуть платити за рахунками за комуналку.

Так, в стінах парламенту з'явився законопроект №3613 «Про внесення змін до деяких законів України щодо вдосконалення порядку погашення заборгованості споживачів за оплату житлово-комунальних послуг», авторами якого є троє нардепів від фракції «Слуга народу». Його текст передбачає підвищення штрафів майже в шість разів.

Документ передбачає, що тепер борги будуть вираховувати відразу з заробітних плат громадян. Крім того, на деяких чекає позбавлення водійських прав, арешт майна і навіть заборона на виїзд за кордон.

Передбачається, що якщо сукупна сума боргів перевищить суму, заплачену за комунальні послуги за рік, то штраф буде в районі 20%. Якщо за два – то 30%. Якщо за три – 50%. Крім оплати цього штрафу, заборгованість також потрібно буде оплатити. Для їх вилучення планують залучати суд.

Нагадаємо, кардинальне рішення за кредитами прийнято: за що українцям дозволили не платити.

Як повідомляла Politeka, прожитковий мінімум в Україні різко зросте, в Раді зробили термінову заяву: «Становитиме не менше 50%...»

Також Politeka писала, що Нацбанк попередив про важливі зміни, які торкнуться виплат.