В нинішніх реаліях в самопроголошеній "ЛНР" за певні книги можна попасти до в'язниці

Це кримінальна стаття за "зраду батьківщині", яка передбачає до 15 років позбавлення волі, передає bbc.com. Будь-яке україномовне видання може бути приводом для прокурорської перевірки.

Ніколи ще порядки не були настільки суворими, як зараз. Виявилося, що кожен може опинитися ворожим шпигуном, навіть не підозрюючи цього. Тому українські книги стали зникати з полиць шкільних бібліотек. У багатьох не піднімалася рука їх викинути - люди почали виносити їх і ховати.

Так, кілька років тому так зване "міністерство державної безпеки" накинулось на український канадський центр, який мирно працював з середини дев'яностих і за інерцією продовжив своє існування в нових умовах.

Перевірка показала, що буквально вся література в центрі - заборонена.

За місцевими порядками, зберігачу центру довелося здивовано і злякано виправдовуватися з телеекранів за "інцидент", а сам центр вирішили передати муніципальній владі для більш благих справ.

Якщо ще в 2014 - 2017 році можна було, не ховаючись, просити в бібліотеках книжки українською мовою та українських авторів, то зараз стався якийсь злам. Такі книги не читають відкрито, їх обговорюють тільки на кухнях з обраними.

Цікаво також те, що діти потай продовжують вивчати українську мову. Ходять додому до викладачів української, пишуть з ними диктанти і читають.

Раніше ми повідомляли, що останнім часом в соцмережах все частіше з'являються публікації, в яких люди не приховують краху своїх очікувань і розуміють, що Росії вони не потрібні. Жителі «Л/ДНР» більше не чекають, що їх регіони прийдуть до процвітання і благополуччя, яке їм обіцяли окупанти.

Люди все активніше біжать з окупованого Донбасу, тому що вважають, що регіон перетворився в справжнє болото без перспектив і надії.

«Дуже багато зараз спілкуюся з різними людьми з Луганська, так от, навіть ті, хто ще в 2016-2017-му себе в груди бив, і бачив у всьому тільки хороше, всіма силами намагаються виїхати, куди завгодно - лише б не тут... Це величезна безпросвітне болото», – пише користувач Наталія Тропешко.

Нагадаємо, прихильники "Л/ДНР" масово кинулися з окупованого Донбасу: «Безпросвітне болото»

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