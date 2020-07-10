Юна українка щодня зустрічала українських бійців, стоячи на дорозі поблизу свого села на Донбасі
Євдокія Панасюк стала справжньою знаменитістю у 2014 році. Тоді школярка кожен день чотири місяці поспіль з до вечора стояла на вулиці з українським прапором і вітала військовослужбовців ВСУ, які направлялися в зону АТО.
"Поки війна не закінчиться - я буду тут стояти і проводжати наших хлопців", - говорила тоді Євдокія.
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Військові відразу не зрозуміли в чому справа: вони припустили, що дівчинка продає українську атрибутику, але дізнавшись про патріотичний настій Євдокії почали називати її символом перемоги України.
"Багато дорослі чоловіки, загледівши мене, вискакували з машини і зі сльозами на очах підходили, щоб просто привітатися і подякувати", - розповіла дівчина в одному з інтерв'ю.
Натхнені любов'ю до Батьківщини юної дівчинки, воїни навіть назвали танк в її честь.
В 2015 році вона була змушена покинути рідне місто Щастя і переїхати в Бровари Київської області до своєї сестри, а через три роки вона вийшла заміж.
Раніше ми розповідали про українку Ольгу Прищепі, яка вже чотири роки знешкоджує міни ворога на Донбасі.
Ольга ніколи не мала справи з військом. Зі столичного бухгалтера, яким працювала багато років, вона стала начальником медичної служби батальйоні імені Джохара Дудаєва.
Зараз жінка − сапер і головний сержант інженерного взводу однієї з бригад ВСУ.
Нагадаємо, військовий РФ в прямому ефірі випадково розпатякав про злочини на Донбасі.
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