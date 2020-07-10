З'явилося пояснення несподіваного переїзду Володимира Зеленського в резиденцію «Конча-Заспа»

Як стало відомо напередодні, нинішній президент перебрався жити у відому державну резиденцію. Спочатку про це дізналися журналісти програми «Схеми», а пізніше інформацію підтвердили й в Офісі президента.

З'ясувалося, що причиною переїзду стала продаж президентом свого будинку в селі Іванковичі в Київській області.

На таке рішення президента вже відреагували і прості українці, думки яких розділилися. Деякі вважають вчинок Зеленського мало не зрадою, але були й ті, які не побачили в цьому нічого поганого.

"Молодець Зеленський зробив табір, як і обіцяв він правда тільки для двох царевичів браво президент, як і обіцяв. Браво, справжній слуга народу!!!", "Що ви мелете !? Чим він гірший за Ющенка - той не при справах, а живе по-царськи. Думали Зеленський весь час буде на великі їздити?", "Кожен день президент і його команда мочать таке що нормальній людині зрозуміти неможливо", "Він нічого не порушив, це державна дача, чого ви накинулися?", Його Лєнка вигнала, потрібно десь гаранту жити", - писали користувачі мережі.

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