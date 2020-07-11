З серпня в усіх лікарнях України будуть діяти нові правила для медиків і пацієнтів

Як повідомляє Politeka.net, про це глава МОЗ Максим Степанов розповів під час онлайн-брифінгу 11 липня (щоб подивитися відео, скрольте сторінку до кінця).

Зовсім скоро міністерство планує запустити тестування електронних лікарняних. Віртуальні листи непрацездатності будуть впроваджувати в медичних закладах по всій Україні.

"Зараз ми звернулися до наших лікарень щодо тестування цієї моделі, вона буде заповнюватися на ресурсах Пенсійного фонду, коли лікар може відразу заповнити і з допомогою електронного цифрового підпису підписати лікарняний. Зараз ми в режимі тестування і отримання відгуків від наших лікарень", - підкреслив Максим Степанов.

За словами міністра, понад 700 українських медустанов вже долучилися до проекту і приступили до випробувань системи. Деякий час вона буде працювати в тестовому режимі, який дозволить поєднувати електронні та паперові лікарняні з поступовим переходом в цифровий формат.

"Я думаю тиждень-два ми протестуємо, налаштуємо і вже в серпні плануємо запустити цю систему", - зазначив Степанов. - "В майбутньому ми досить швидко повністю перейдемо на електронний реєстр цих лікарняних".

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