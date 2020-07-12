Погода на українських курортах до кінця липня буде помірно жаркою, але очікуються опади

Такий прогноз озвучив синоптик Леонід Горбань в інтерв'ю телеканалу "Україна 24".

"Я розповім про Одеської області, що цікавить відпочиваючих, і про свою рідну Полтавщину. Згідно з розрахунком, зниження температури з 12-13 липня йде до +25. Невелика спека буде 19-21 липня: на півдні - +27…+29, на Полтавщині - +28…+30. До 22 липня знову пониження температури: по Одеській області практично весь кінець липня буде температура +25…+27. А в Полтавській області 21-22 липня +28…+29, а після 22 липня зниження до +24…+26", - повідомив Горбань.

Але таким новинам радіти рано. Синоптик попереджає, що можливі опади.

"Щодо дощів - 13 липня будуть короткочасні дощі. У Полтавській області дощі 21-22, 24-25 та 28-29 липня. В Одеській області їх значно менше, тільки 28-29 липня більш-менш сильний дощ", - сказав синоптик.

Також ми повідомляли, що Західна Україна продовжує потерпати від негоди. Жителів Івано-Франківської, Львівської, Волинської та Закарпатської областей попереджають про підвищення рівня води в річках, внаслідок чого будуть нові підтоплення територій.

Нагадаємо, на Прикарпатті сильні зливи призвели до локального потопу і руйнувань.

Велика кількість населених пунктів залишилося без газу, світла і були майже ізольовані від світу.

Нагадаємо, що Україну чекає нова погодна аномалія, прогноз кліматолога.

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