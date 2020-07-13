В Україні прийнято постанову, що визначає порядок дій при введенні комендантської години та спеціального режиму світломаскування

Відповідний документ було прийнято Кабміном. У ньому прописаний регламент дій на випадок комендантської години та режиму світломаскування для окремих місцевостей, де введено воєнний стан. Зокрема, в документі прописується значення таких термінів, як блокпост, комендант, патруль, пропуск, світломаскування.

Наголошується, що постанова стверджувалася для реалізації положення пункту 5 частини першої статті 8 закону України Про правовий режим воєнного стану.

Комендантська година та спеціальний режим світломаскування можуть бути введені в Україні за наказом військового командування або військової адміністрації.

Наказом позначається час дії комендантської години і спецрежиму світломаскування, комендант, який буде стежити за його дотриманням, а також межі дії спецрежиму, способи реалізації заходів з підтримання правопорядку, порядок руху залізничного, автомобільного, морського, річкового, повітряного транспорту, порядок створення, функціонування та місцезнаходження комендатури та її склад.

У постанові підкреслюється, що введення комендантської години спецрежиму можливо в Україні лише за «наявності реальної загрози життю і безпеці осіб, інтересам суспільства чи держави, а також для забезпечення громадського порядку».

До цього ми писали, що в Україні можуть ввести комендантську годину у зв'язку з погіршенням епідеміологічної ситуації в країні.

Таку пропозицію зробив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль на екстреному селекторній нараді, яку скликав президент Володимир Зеленський.



За словами прем'єра, потрібно задіяти патрулі і обмежити час роботи нічних клубів.

Нагадаємо, комендантська година в Україні: Шмигаль зробив екстрену заяву, "з 10 годин...".

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