Юні дівчата зняли на відео, як одна з них зламала вікно у вагоні приміського поїзда Дніпро – Кам'янське

Як повідомляє Politeka.net, пошкодили електричку 9 липня. На відео видно, як дівчина ламає вікно у вагоні. Незважаючи на те, що відео було опубліковано в "сторіс", воно швидко розлетілася в мережі.

Поліція Дніпропетровської області знайшла дівчину, яка ламала вагон, і її подружку, яка знімала це на відео.

Батьки дівчини погодилися компенсувати “Укрзалізниці” витрати на ремонт вагона в повному обсязі – 4105 грн 26 коп.

На маму дівчини складено адміністративний протокол за статтею 184 КУпАП – невиконання батьками своїх обов'язків по вихованню дітей. Їй загрожує штраф у сумі від 850 до 1700 грн.

На днях социальные сети облетело видео, на котором молодая девушка-вандал вырывает оконную раму в одном из электропоездов в Днепропетровской области. Ювенальная полиция Днепропетровской области нашла и девушку, которая ломала вагон, и ее подружку, которая снимала это на видео. Родители девушек согласились компенсировать «Укрзалізниці» затраты на ремонт вагона в полном объёме, все до копейки, - 4105 гривен 26 копеек. На маму девушки составлен административный протокол по статье 184 КУпАП «Невыполнение родителями своих обязанностей по воспитанию детей». Ей грозит штраф в сумме от 850 до 1700 гривен. Родители, уделяйте, пожалуйста, время на должное воспитание Ваших детей, чтобы потом Вам не было стыдно, как в этом прискорбном случае. Gepostet von Антон Геращенко am Freitag, 10. Juli 2020

Раніше ми писали, що поки одні наводять блиск і красу в парках Харкова, інші роблять все можливе, щоб нівелювати плоди цієї праці

Так, в мережі з'явилося відео, зняте в сквері біля Земельного банку. На кадрах видно, як неповнолітні жителі міста розбивають ліхтарі, налили в фонтан миючих засобів, через що вода спінилася, ламають лавки, змальовують і загиджують фасади, плитку і газон.

За словами авторів, кожен день місцеві жителі викликають поліцію, так як неможливо заснути.

Нагадаємо, харків'яни скаржаться на гори сміття на цвинтарях.

Як повідомляла Politeka, малолітні вандали влаштували масштабний погром на цвинтарі під Харковом.

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