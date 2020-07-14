Бойовики "ДНР" гинуть від передозування наркотиками, а також часто здійснюють самогубство прямо на очах інших окупантів
Як повідомляє Politeka.net, про це повідомили на Facebook-сторінці ООС.
"У підрозділах окупаційних військ РФ дуже низький морально-психологічний стан. Не припиняються самогубства і дезертирство особового складу, вживання алкоголю і наркотиків у них стає нормою, і їх ватажки втрачають контроль над підлеглими.
Тільки минулого тижня у окупантів було зафіксовано 4 смертельні випадки внаслідок передозування наркотиками, одна спроба самогубства і кілька втеч з місця служби зі зброєю. Також у ворожих підрозділах постійно фіксуються випадки підриву особового складу на власних мінах", - йдеться в повідомленні.
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Раніше ми писали, що франківчанка вирушила в АТО і захищала Україну від російських загарбників.
Жінка вирушила на фронт у серпні 2014 року. Спочатку її не хотіли брати в армію і допускати до військових дій, тому їй довелося проявити наполегливість.
"Я собі думала, що приїду на передову, мені дадуть в руки автомат – і я всіх "сєпарів" знищу (сміється, – ред.). Автомат мені, звичайно, ніхто не дав. Але воно і не дивно, спочатку зброї не вистачало навіть для хлопців. Хоча зіграло роль і те, що я жінка." - розповіла Людмила.
Згодом жінку визнали як повноцінного бійця української армії і вона довгий час захищала Україну від російських окупантів.
Нагадаємо, окупанти вирішили залишити жителів ОРДЛО без вищої освіти.
Як повідомляла Politeka, ватажок «ДНР» Пушилин вибухнув погрозами в сторону Зеленського.
Також Politeka писала, що Кремль готується зробити ОРДЛО "незалежною державою".