З відомою українською ведучою новин сталася НП в прямому ефірі

Телеведуча Телевізійної служби новин (ТСН) Марічка Падалко втратила зуба прямо перед камерами. Відео з фрагементом виступу журналістки з'явилося в соцмережах (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку вниз).

На кадрах чітко можна побачити, як прямо під час запису у ведучої випав верхній передній зуб. При цьому вона ні на секунду не розгубилася, а швидко прибрала його і як ні в чому не бувало продовжила зачитувати матеріал.

«Тільки що, в прямому ефірі випав передній зуб у ведучої. Але, молодець, що не розгубилася. Я б розревілася», - йдеться у підписі до ролика.

Українці бурхливо обговорюють те, що трапилося в коментарях. При цьому більшість хвалить ведучу за вражаючий професіоналізм, який дозволив продовжувати ефір, незважаючи ні на що.

«Ведуча молодець. не розгубилася ...але це дуже великий стрес і її дуже шкода», «Смішного мало» «Жееесть, бідна», «Капець ось це витримка і професіоналізм», «Напевно це був тимчасовий зуб», «Афігеть. Ну вона молодець, ніби так і було задумано», «Вищий пілотаж», «Я теж помітила, але Марічка, супер професіонал! Навіть не зморгнула!», «Блін) у мене теж була схожа ситуація з тимчасовим зубом», «Шкода. Це ж треба прям в прямому ефірі таке. От не пощастило то так але головне, що вона не розгубилася)», - пишуть люди.

Нагадаємо, ведуча «Х-фактора» довела до екстазу новою творчістю, красномовні кадри.

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