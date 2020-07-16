Заслужений артист України Ігор Завадський, який раніше потрапив у гучний скандал після жахливих звинувачень на його адресу, розповів, що у нього діагностували четверту стадію СНІДу

Акордеоніст Ігор Завадський поділився відповідним постом на своїй сторінці в Фейсбук. Він розповів, що потрапив у лікарню з підозрою на зараження китайським вірусом. Тим не менше після всіх обстежень з'ясувалося, що вірусу у артиста не було, але знайшлося інше небезпечне захворювання.

«Ковіду немає, тест негативний), а після прийшов інший тест — у мене ще і 4-я стадія Сніду. Можливе зараження 7-8 років тому…Лікування від нього почалося вже сьогодні. 7 крапельниць в день з найсильнішим антибіотиками, купа таблеток і процедур. Вставати не можу взагалі. Навіть лежати тільки на спині виходить. Коли людина різко худне, це початок 4-й стадії», - написав артист.

Він припустив, що міг заразитися у в'язниці, де він відбував покарання якраз у можливий час зараження.

Завадський поділився фотографією з лікарняної палати і звернувся до підписників з проханням про фінансову допомогу.

Зазначимо, що до цього Завадського звинувачували в розбещенні неповнолітніх учнів в період з 2009 по 2012 рік. У 2014 році його засудили до 13 років в'язниці, проте вже влітку 2016 він вийшов на свободу після того, як Апеляційний суд Києва скасував вирок за нібито виявлених у справі порушень у першій інстанції.

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