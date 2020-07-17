Скандальний російський актор Анатолій Пашинін, який взяв участь у війні на Донбасі, висловився про українське громадянство

Так, він заявив, що українське громадянство нагадує секту.

Обґрунтував він у 2018 році своє небажання змінити російський паспорт у одному з інтерв'ю. За словами Пашинина, зараз у нього золота позиція. (щоб подивитися відео, доскрольте новину до кінця).

На думку актора, будучи росіянином, він захищений на території України набагато сильніше.

"Українське громадянство стало тхнути сектою. Можна дати, а можна забрати. Якщо ти неугодний керівнику секти, ми віднімаємо його у тебе. Тому не треба", – висловився він.

При цьому, заявив Пашинін, якби існував закон, згідно з яким можна прийти і отримати паспорт, було б краще.

"Тоді це буде чесно, і не треба буде принижуватися перед якимось чинушами, що вирішить, чи гідний я чи ні. Українській владі нічого у мене забрати, а українцям – є що взяти", – резюмував актор.

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На його думку, "причиною війни на Донбасі, зокрема, є величезна різниця в менталітеті людей, які жили на сході і населяли іншу Україну.

"Змінити можна будь-свідомість і будь-людину. Головне, щоб ЗМІ не займалися брехливою пропагандою, як це робиться в Московії. Щодо людей, які залишилися на окупованих територіях - просто це питання не вирішиться. І навряд чи в найближчі десять років ми зможемо вийти з цієї ситуації", - зазначив фронтмен.

Також музикант вважає, що зміна ментальності довгий і важкий процес для України. Адже жителі Сходу і Заходу країни поки не єдині в основних поняттях: мова, історія, культура і вектор розвитку країни. Ситуація на Донбасі може знову повторитися через цей поділ.

За його словами, щоб не повторилася ситуація на Донбасі, українцям треба бути єдиними в основних поняттях.

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