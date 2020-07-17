Нардепи проголовали за територіальну реформу, яку доопрацьовував Кабінет міністрів Дениса Шмигаля

На засіданні в п'ятницю, 17 липня, Верховна Рада підтримала проект постанови № 3650 про ліквідацію 490 існуючих районів на користь 129 нових, укрупнених. "За" проголосували 238 нардепів.

нагадаємо, 15 липня Верховна Рада на прохання фракції "Слуга народу" зняла з розгляду у середу проект постанови про скорочення в чотири рази кількості районів в Україні.

Згідно з документом, межі районів встановлюються по зовнішній межі територій сільських, селищних, міських територіальних громад, що входять до складу відповідного району.

У пояснювальній записці до проекту постанови зазначено, що вибори депутатів районних рад тих районів, які ліквідували, проводитися не будуть.

Нагадаємо, уряд 12 червня вирішило створити в Украине129 районів замість 490 існуючих. Прем'єр Денис Шмигаль пояснив, що існуючий поділ на райони було утворено ще в СРСР і не відповідає сучасним стандартам адміністративно-територіального поділу на субрегіональному рівні, "тому треба наводити порядок".

Глава уряду навів приклад, що є райони, де проживає 5 тисяч осіб, і є райони, де проживає 180 тисяч осіб. Це викликає великі перекоси в субвенції, дотації. За словами Шмигаля, відповідальність у таких районах однакова, а навантаження різна.

А ось люди навпаки переживали, що в їх містечках закриються лікарні, суди і школи. Центр району буде десь далеко, а їх потреби йому нецікаві. У зв'язку з цим проходили численні протести. На боці противників укрупнення і опозиційні фракції.

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