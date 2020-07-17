Російський письменник, журналіст і публіцист Саша Сотник жорстко розкритикував суспільство РФ

За його словами, середньостатистичний росіянин, коли чимось незадоволений, зазвичай говорить так: "проживу як-небудь", а це в більшості випадків означає десь поцупити, а десь підлизатися.

Таку думку він озвучив 2019 року в блозі для видання Обозреватель.

"Середньостатистичний росіянин, коли чимось незадоволений, зазвичай говорить так: "проживу як-небудь". Це означає, де-небудь підкраду, де-небудь прогнеться, там лизне, тут схопить, там що-небудь скртить, додому притягне. Такі люди ніколи не підуть атакувати владу, не побудують барикад і не підуть в партизанські загони. Вони не будуть ідейно битися з окупаційним режимом, вони будуть виживати. На превеликий жаль, таких людей 86%", - зазначив публіцист.

Він заявив, що росіяни не знають іншого життя і не вірять у те, що в багатьох країнах можна жити набагато краще, ніж в Росії.

"Росіяни навіть уявити не можуть, що є інше життя і інший стиль життя. Вони не думають про те, що життя людині дається один раз і треба його прожити чесно, гідно, не заважаючи іншим. Вони не знають, що це таке вільне життя", - вважає Сотник.

Сотник пояснив, що саме путінський режим змінює свідомість росіян.

"Тим більше, що режим в РФ змінює мізки росіян в бік чогось доісторичного, тягне їх кудись навіть не в середньовіччя, а в печерний вік. Так, як українці, росіяни не зміняться з кількох причин. Всі останні роки Україна рухалася до відкритості, це і безвіз, і саме бажання бути відкритими. У Росії все навпаки, там все рухається в бік закритості - шлях в печеру", - резюмував письменник.

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