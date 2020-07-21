У "Слуги Народу" визначилися з кандидатами на посаду мера Черкас і Тернополя

Про це повідомляє РБК-Україна.

За даними джерел видання, на посаду мера Черкас буде висунутий Олександр Скічко депутат-мажоритарник від фракції "Слуга Народу". До політичної кар'єри він був шоуменом, актором, телеведучим і одним з провідних на Євробаченні.

За пост градоначальника Тернополі буде боротися Віктор Гевко — на президентських виборах в 2019 році був керівником Тернопільського штабу кандидата в Президенти Володимира Зеленського, пізніше він увійшов до ради обласного відділення партії "Слуги народу".

Раніше Віктор був коміком і одним з учасників проекту "Квартал 95". Народився в Тернопільській області.

Користувачі мережі досить скептично поставилися до такої новини, але були й ті, хто підтримав таку ініціативу.

"А може і правильно? Нехай молодь рулить!", "А ви говорили кадровий голод, і в них коміків багато, на всіх вистачить", "Вже були заходами профі. Одні Кличко і Черновецький чого варті. А багато клоуни, як сказав автор, далеко не дурні люди, з вищою освітою. Краще артисти, ніж злодії, корупціонери", "Зе команда!!!Чим далі тим смішніше!!!І болючіше!!!!", - писали українці в мережі.

Нагадаємо, українці повстали проти укрупнення районів: "Величезний дисбаланс".

Як повідомляла Politeka, письменник Шкляр зробив прогноз про майбутнє України: "Стане територіально менше, але..."

Також Politeka писала, що Рада прийняла рішення щодо невідкладного законопроекту Зеленського: що зміниться для українців, усі подробиці.







