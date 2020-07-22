В Україні можуть повернути обов'язковий техогляд кожні два роки, але не для всіх

Зробити це хочуть для автомобілів, які ввезли з-за кордону і які відповідають екологічному стандарту Євро-2 та Євро-4, пише "Обозреватель".

Це передбачено законопроектами №3704, 3705 і 3706, які розробили і внесли до парламенту декілька десятків депутатів від "Слуги народу".

Наголошується, стандарту Євро-2 відповідають ті авто, які були випущені з 1995-го по 1999-й.

Обов'язково проходити технічний огляд (ТО) кожні два роки повинні будуть автомобілі, ввезені в Україну і випущені з 1995-го по 2005 рік. Більш нові авто таку процедуру проходити не повинні.

Коли потрібно буде проходити ТО:

- при ввезенні машину в Україні (протягом трьох місяців);

- кожні два роки після ввезення.

Які машини повинні пройти ТО:

- ввезені в Україну;

- ті, які не відповідають екологічному стандарту Євро-4 і нижче (випущені до 2005 року).

Крім цього, автори проектів законів хочуть скасувати акциз на авто з січня 2021-го для всіх. Навіть ті українці, які ввезли "єврономера" у 2015-му і все це час з порушенням закону відмовлялися розмитнювати свою покупку, звільняться від акцизу.

При цьому юристи відзначають, що норма має дискримінаційні ознаки.

"Припустимо, два українця ввезли в один день дві іномарки. Обидва прострочили термін розмитнення, але в 2018-му для них взяли пільгові умови і запропонували розмитнити за спеціальними умовами. Один сплатив акциз, ПДВ і мито, а другий відмовився. Тепер же виявиться, що останньому не доведеться платити акциз, так як його скасують. Вартість технічного огляду - від 1500 гривень", - розповіла юрист Ольга Ніколаєнко.

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