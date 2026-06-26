Розмір грошової допомоги в Дніпропетровській області для ВПО залежить від категорії заявника.

У Дніпропетровській області ВПО та інші соціально вразливі категорії населення можуть отримати на грошову допомогу від гуманітарних організацій, пише Politeka.net.

Розмір грошової допомоги визначається індивідуально та залежить від життєвих обставин заявника. У середньому виплати варіюються від 3 до понад 12 тисяч гривень. Оновлена програма передбачає кілька напрямів підтримки, а розподіл коштів здійснюється відповідно до категорії отримувача та рівня його вразливості.

Хто та за яких умов може отримати допомогу

Мешканці прифронтових територій. Особи, які проживають у межах 0–50 км від лінії фронту або кордону з РФ.

Особи, які проживають у межах від лінії фронту або кордону з РФ. Евакуйовані особи. Ті, хто залишив домівки через небезпеку або офіційну евакуацію. Важливо зареєструватися протягом 45 днів після виїзду.

Ті, хто залишив домівки через небезпеку або офіційну евакуацію. Важливо зареєструватися протягом після виїзду. Постраждалі від обстрілів. Домогосподарства, що зазнали раптових витрат або втрати доходу через обстріли.

Домогосподарства, що зазнали раптових витрат або втрати доходу через обстріли. Вразливі групи ВПО. Люди, які перебувають в переміщенні понад 6 місяців і не отримують державну допомогу на проживання.

Люди, які перебувають в переміщенні понад 6 місяців і на проживання. Особи, які повернулися. Біженці та ВПО, які повернулися до місця постійного проживання протягом останніх 12 місяців і проживають там щонайменше 3 місяці.

Розмір допомоги в Дніпропетровській області залежить від категорії заявника.

Прифронтові райони та особи, що повернулися — 10 800 грн на особу (одним платежем за 6 місяців або 3 місяці відповідно).

на особу (одним платежем за 6 місяців або 3 місяці відповідно). Евакуйовані та постраждалі від обстрілів — 12 300 грн на особу (одноразова виплата).

на особу (одноразова виплата). Вразливі ВПО (тривале переміщення) — щомісячно 2 000 грн на дорослого та 3 000 грн на дитину або особу з інвалідністю.

Як оформити допомогу

Для отримання виплат необхідно пройти співбесіду з представниками партнерських організацій Управління Верховного комісара ООН у справах біженців у спеціалізованих центрах реєстрації. У низці випадків також доступна попередня онлайн-реєстрація через електронну форму.

Під час оформлення заявки заявник має подати пакет документів, що включає ідентифікаційний код, паспорт або інший документ, що посвідчує особу, довідку ВПО (за наявності), банківські реквізити IBAN, свідоцтва про народження дітей та документи про опікунство. У разі інвалідності додатково подаються відповідні медичні довідки, що підтверджують статус заявника.

Джерело: Благодійний фонд "Право на захист".

Останні новини України:

Нагадаємо Politeka писала, Дефіцит продуктів у Дніпропетровській області: яка нова проблема виникла на ринку.

Також Politeka повідомляла, Грошова допомога для пенсіонерів у Дніпропетровській області: хто і за яких умов може втратити виплати.

Як повідомляла Politeka, Подорожчання продуктів у Дніпропетровській області: як було змінено ціни в магазинах.