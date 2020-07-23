Ветерани АТО можуть навчатися на магістерських програмах в престижних ВНЗ України

Стипендія буде покривати всю вартість навчання.

Про нові можливості для ветеранів розповіли на сторінці Мінветеранів Facebook.

Вже оголошений конкурс на навчання в найкращих університетах країни.

Три з них – розташовані в Києві, один – у Львові.

Національний університет "Києво-Могилянська академія";

Київська школа економіки;

Український Католицький Університет;

Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана.

У міністерстві зазначили, що всім кандидатам на стипендію важливо подати пакет документів в приймальну комісію, а також успішно скласти вступні іспити.

Раніше ми писали, що 60-річного ветерана АТО побила п'яна компанія.

Скандал розгорівся в Білій Церкві, де компанія нетверезих молодиків напала на колишнього бійця АТО Аркадія Бицюру у дворі його будинку. Про цей випадок розповіла у себе в Фейсбук місцева журналістка Леся Поліщук.

Вона розповіла, що Бицюра зробив зауваження компанії молодих людей, які дуже шумно веселилися у дворі багатоповерхового будинку ввечері, розпиваючи алкоголь і голосно слухаючи музику. На його зауваження молоді люди відреагували досить агресивно атакували ветерана. Побачивши бійку, у конфлікт втрутилася навіть мати Аркадія.

«Старенька Ада Василівна побачивши у вікно, почалася бійка вилетіла з квартири і побігла до дівчат, які стояли і спостерігали, як їх бички б'ють сивочолого чоловіка. Мама кинулася розбороняти, але одна з дівчат, дебела жінка штовхнула стару жінку так, що вона відлетіла до лавки і перекотилася через неї вдарившись головою», - розповіла журналістка.

Коли на місце події приїхала поліція, компанія вирішила написати заяву на ветерана АТО з-за того, що той у процесі конфлікту пошкодив їх музичну колонку. Сам Аркадій з матір'ю також написав заяву.

Нагадаємо, ветеран ООС розповів про долю медика, який віддав життя під Горлівкою: "Відчував серцем".

Як повідомляла Politeka, групу евакуації ВСУ заманили в пастку і розстріляли, гарантії ОБСЄ не врятували.

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