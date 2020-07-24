Надавати українцям соціальну допомогу готуються по-новому

Міністерство соціальної політики України розробило ряд змін для забезпечення доступу українців до соціальної допомоги, повідомляє прес-служба відомства.

Наголошується, що суттєві зміни торкнуться питань рівного доступу до державної допомоги, об'єктивності під час її призначення і спрощення оформлення необхідних документів.

Передбачений перерахунок розміру допомоги на дітей, над якими встановлено опіку чи піклування, яка виплачувалася у січні-червні 2020 року, і на дітей з інвалідністю, над якими встановлено опіку чи піклування.

Основні зміни передбачають:

затвердити порядок призначення і виплати державної соцдопомоги малозабезпеченим сім'ям та обчислення середньомісячного сукупного доходу сім'ї для всіх видів соціальних допомог та житлових субсидій;

встановити стимулюючі механізми для виходу малозабезпеченої сім'ї зі стану бідності, у складі якої є працездатні непрацюючі особи;

надати можливість звернення онлайн за призначенням державної соцдопомоги малозабезпеченим сім'ям;

уніфікувати принципи надання допомоги на дітей одиноким матерям та державної соцдопомоги малозабезпеченим сім'ям;

удосконалити механізм взаємодії державних органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування для забезпечення сервісного підходу і принципу максимальної доступності адміністративних послуг соціального характеру для жителів територіальних громад;

спростити порядок тимчасової державної допомоги на дітей;

визначити умови, при наявності яких поновлюється виплата допомоги на дітей, які виховуються в багатодітних сім'ях.

Також міністерство розробляє механізми стимулювання непрацюючих працездатних членів малозабезпечених сімей до самозабезпечення. Зокрема, сім'ям, які опинилися в складній життєвій ситуації, буде надаватися поворотна одноразова безвідсоткова допомогу на здобуття економічної самостійності і для організації підприємницької діяльності.

Також наголошується, що порушення і зловживання, які раніше допускали на рівні комісій різних рівнів, відтепер будуть легко відслідковуватися.

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