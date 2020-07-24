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Стало відомо, хто може потрапити під новий вид військової служби в Україні

Як передає Politeka.net, про це інформує прес-служба ОПУ.

Повідомляється, що в Україні планують створити новий вид служби, яку будуть проходити резервісти. Їх планують призовати в особливий період без оголошення мобілізації на строк до шести місяців.

Рішення про призов резервістів прийматиме глава держави.

Так, законопроектом пропонують поширити на резервістів комплекс соціальних гарантій, які діють для мобілізованих осіб. Також планують удосконалити питання військового резерву ЗСУ і створити військовий облік таких бійців у державі за допомогою автоматизованої системи "Оберіг" (Єдиний державний реєстр військовозобов'язаних і резервістів).

Глава Генштабу ЗСУ Руслан Хомчак зазначив, що основною метою законодавчих змін є "створення умов, коли бойової та професійний досвід резервістів можна буде максимально використовувати".

"Повинні бути забезпечені місця служби, щоб відразу чоловік давав результат", - цитує його прес-служба Офісу президента.

Крім цього, планують затвердити законопроект "Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо окремих питань вдосконалення забезпечення організації виконання військового обов'язку в особливий період". У цьому документі сказано про введення пільгового оподаткування для Фопів у разі їх призову на військову службу за призовом осіб з числа резервістів в особливий період. На час такої служби їх хочуть звільнити від обов'язку нарахування, сплати та подання податкової звітності з податку на доходи.

Не виключено, що ці законопроекти будуть затверджені Верховною Радою у першому читанні вже у вересні 2020 року.

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