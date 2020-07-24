Стало відомо, хто може потрапити під новий вид військової служби в Україні
Як передає Politeka.net, про це інформує прес-служба ОПУ.
Повідомляється, що в Україні планують створити новий вид служби, яку будуть проходити резервісти. Їх планують призовати в особливий період без оголошення мобілізації на строк до шести місяців.
Рішення про призов резервістів прийматиме глава держави.
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Так, законопроектом пропонують поширити на резервістів комплекс соціальних гарантій, які діють для мобілізованих осіб. Також планують удосконалити питання військового резерву ЗСУ і створити військовий облік таких бійців у державі за допомогою автоматизованої системи "Оберіг" (Єдиний державний реєстр військовозобов'язаних і резервістів).
Глава Генштабу ЗСУ Руслан Хомчак зазначив, що основною метою законодавчих змін є "створення умов, коли бойової та професійний досвід резервістів можна буде максимально використовувати".
"Повинні бути забезпечені місця служби, щоб відразу чоловік давав результат", - цитує його прес-служба Офісу президента.
Крім цього, планують затвердити законопроект "Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо окремих питань вдосконалення забезпечення організації виконання військового обов'язку в особливий період". У цьому документі сказано про введення пільгового оподаткування для Фопів у разі їх призову на військову службу за призовом осіб з числа резервістів в особливий період. На час такої служби їх хочуть звільнити від обов'язку нарахування, сплати та подання податкової звітності з податку на доходи.
Не виключено, що ці законопроекти будуть затверджені Верховною Радою у першому читанні вже у вересні 2020 року.
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