В Україні зібралися ввести покарання за пропаганду гомосексуалізму та трансгендеризма

Як передає Politeka.net, відповідний законопроект № 3917 зареєстрований у парламенті, повідомляється на сайті Верховної ради.

"Пропаганда гомосексуалізму чи трансгендеризму, може негативно вплинути на фізичне або психічне здоров'я, моральний або духовний стан і розвиток людини, службовою чи посадовою особою, а також сприяння такій пропаганді, - тягне за собою накладення штрафу в розмірі восьми тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян", - йдеться в документі.

На думку нардепів з фракції "Слуга народу" Георгія Мазураша і Олени Лис, держава зобов'язана дбати про фізичне та психічне здоров'я, моральний або духовний стан і розвиток людини.

Раніше ми повідомляли, в Україні з 1 серпня підвищуються тарифи на газ і електроенергію. Зокрема за світло з наступного місяця доведеться платити майже на 55 відсотків більше, а не в два рази, як планувалося раніше.

Крім того, піднімуться тарифи за транспортування газу, платіжки з новими цифрами прийдуть вже у липні. З червня газ для населення, без урахування податків та витрат на розподіл і транспортування, подешевшав на шість відсотків - до 2,14 гривні за кубометр. Але в цій ціні не враховується розмір абонплати, яка з липня підніметься на 24 відсотки.

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