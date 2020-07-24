Майже п'ять мінімалок отримав на руки президент Володимир Зеленський за свою роботу в червні

З урахуванням податків оклад президента склав 28 тисяч гривень, проте п'яту частину суми довелося віддати на різні збори, передають "Українські новини".

"Заробітна плата Президента України Володимира Зеленського в червні 2020 року нарахована в розмірі посадового окладу - 28 000 гривень", - йдеться у відповіді Державного управління справами на запит журналістів.

З нарахованої заробітної плати були сплачені податки та збори на суму 5460 гривень. Таким чином, голова держави отримав за минулий місяць 22 540 гривень зарплати. При цьому зарахування надбавок та премій до зарплати президента України не належить.

Раніше ми повідомляли, відомий астролог і політичний експерт Влад Росс передрік Зеленському швидку добровільну відставку.

Експерт припустив, що 2021 рік стане найскладнішим для Володимира Зеленського, а ризик залишити посаду буде найбільшим.

"Велике питання – чи втримається Зеленський при владі в 2021 році. Це буде складно зробити, оскільки Сатурн, планета великого нещастя, повалення і великих труднощів, з'єднається з Сонцем, планетою, пов'язаною з королівським і президентським правлінням, в день народження Зеленського, 25 січня, і буде залишатися цілий рік у Водолії", – поділився астролог та додав: "2021-й – це найскладніший рік, коли ризик покинути пост буде найбільш великий. Не виключаю, що в цей час у нього може початися депресія, за якою послідує добровільна відставка".

Нагадаємо, з'явилися фото нардепши, яку Слуги народу вирішили нав'язати Зеленському.

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