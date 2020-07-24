Перехід областей до наступного етапу карантина, який передбачає послаблення обмежень, можливий за умови відповідності епідситуації певним критеріям

За станом на 24 липня, таким критеріям не відповідає епідситуація в 6 областях, передає Рoliteka.net з посиланням на сайт Міністерства охорони здоров'я України.

До "червоного списку" МОЗ потрапили наступні регіони:

Вінницька область

Волинська область

Закарпатська область

Івано-Франківська область

Львівська область

Тернопільська область

Примітно, що в порівнянні з попереднім днем вибула зі списку Чернігівська, а з'явилася Вінницька області.

Так, на Вінниччині знову перевищена динаміка поширення китайської вірусу - на рівні 17,69% при цільовому показнику менше 10%.

Раніше ми повідомляли, МОЗ розділив країну на чотири зони, для кожної з яких підготував свої обмеження, які включають в себе санітарні правила, а також ліміт кількості людей в приміщенні. Нововведення почнуть діяти з 1 серпня.

Неважко здогадатися, що «зелена зона» - найбільш лояльна. Тут все просто – дотримуються загальноприйняті правила карантину: захисна маска, проведення масових заходів не більш ніж одна людина на п'ять квадратних метрів, проведення заходів в кінотеатрах або театрах лише із на половину заповненим залом, перевезення пасажирів тільки з урахуванням сидячих місць.

«Червона зона» - найжорсткіша. Тут припиняється робота громадського транспорту, ТРЦ, кафе і ресторанів, закриті навчальні заклади.

Нагадаємо, посилення карантину в Україні, Ляшко зробив термінове заяву: "Після 1 серпня..."

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