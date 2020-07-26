Колишній депутат Ірина Фаріон зізналася, що над нею повинен відбутися суд через образи російськомовних

Як передає Politeka.net , відео з відповідною заявою вона опублікувала на своєму YouTube-каналі (щоб подивитися відео, доскролльте сторінку до кінця)

За її словами, проблема не в її заяви, а я в самих українцях.

"Є люди, які не сприймають жодних пояснень. Я не одержима таким м'якотілим мисленням. Я ніколи не апелювала не до Януковича, ні до Зеленського. Зрештою, мене чекає четвертий суд, де мене звинувачують в образі російськомовних. Ніхто ніколи не засудить нашої мови! Наша проблема в тому, що наше суспільство не ідентифікує себе з українцями. У нас в країні антинаціональний вірус панує. Тому ми й отримали таку владу", - зазначила колишній нардеп.

Також вона вважає, що нинішні політики в Україні поводяться як підлітки.