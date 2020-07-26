Колишній депутат Ірина Фаріон зізналася, що над нею повинен відбутися суд через образи російськомовних
За її словами, проблема не в її заяви, а я в самих українцях.
"Є люди, які не сприймають жодних пояснень. Я не одержима таким м'якотілим мисленням. Я ніколи не апелювала не до Януковича, ні до Зеленського. Зрештою, мене чекає четвертий суд, де мене звинувачують в образі російськомовних. Ніхто ніколи не засудить нашої мови! Наша проблема в тому, що наше суспільство не ідентифікує себе з українцями. У нас в країні антинаціональний вірус панує. Тому ми й отримали таку владу", - зазначила колишній нардеп.
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Також вона вважає, що нинішні політики в Україні поводяться як підлітки.
"У нас проблема не тільки з визначенням понять "віра" і "довіра", а з тим, що ми вкладаємо в ці поняття... Мислення сучасних політиків нагадує мені підлітків в коротких штанцях, які кидаються ось такими дуже важкими словами та термінами, які мають дуже глибоке призначення…", - додала вона.
Раніше ми повідомляли, що зкандальная екс-нардеп Ірина Фаріон виступила проти продажу продуктів з російськими назвами в українських мережевих супермаркетах.
Колишній депутат від партії «Свобода» обурилася продажем «отрути» в українських магазинах на своїй сторінці в Фейсбук. Фаріон залишилася незадоволена тим, що на прилавках супермаркету її дочка побачила молочні продукти «Машенька» і «Агуша».
Нагадаємо, професор розклав по поличках, як РФ з покон віків руйнує українську мову.
Як повідомляла Politeka, Фаріон дала своє позначення російськомовним українцям: "Це або раби, або...".
Також Politeka писала, що Фаріон зібралася екстрадувати російськомовних українців з країни.