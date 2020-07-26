АТ "РВР банк" подав до суду на журналіста Сергія Руденка



Представники банку вымагають спростувати його пост в Facebook про вплив на банк колишнього депутата Руслана Демчака.

Про це повідомлять Цензор.НЕМАЄ, з посиланням на Facebook журналіста.

"Мене судять за пост у Facebook. Дарницький райсуд Києва відкрив проти мене, як проти автора поста в FB, виробництво", - повідомив журналіст.

Згідно з інформацією з Єдиного державного реєстру судових рішень, "РВР банк" 24 жовтня 2019 подав позов про захист ділової репутації та спростування інформації проти Сергія Руденка і ТОВ "Знай" (інтернет-видання Znaj.ua), а вже 11 листопада 2019 року Дарницький районний суд Києва відкрив провадження за цим позовом.

"Фінансова установа звинувачує мене в підриві ділової репутації банку. І зруйнував я цю репутацію, написавши пост на Facebook, який був процитований одним з інтернет-видань", - зазначив Руденко.

Журналіст підкреслив, що згадав Руслана Демчака у своєму пості, коли той балотувався у Верховну Раду в 2019 році.

"РВР банк" вимагає спростувати опубліковані дані про ставлення Демчака до установи.

Руденко в свою чергу звернув увагу на те, що 11 грудня 2019 Руслан Демчак став офіційним акціонером, а 3 березня 2020 він очолив наглядову раду банку.

"Звичайно ж, це - просто збіг". Не контролював, не контролював банк, а тут раптом раз - і акціонер. Два - і вже голова наглядової ради. А "РВР банк" всі наполягає в суді, що Демчак не має ніякого відношення до банку", - зазначив журналіст.