Українська письменниця Лариса Ніцой запропонувала жорстке рішення за мовними квотами

За її словами, до проведення в Україні перепису населення для точного визначення процентного співвідношення національних меншин та корінного населення публічний простір країни має бути на 100% україномовним.

Таку думку вона висловила 2018 року в блозі на сторінках видання Обозреватель.

Вона також вважає, що, доцільно розповсюджувати видання українською мовою на території проживання меншин, а не по всій Україні.



"Загалом я за те, щоб спочатку зробити перепис населення, а вже потім за фактом говорити про мовні квоти. А до переписа в Україні все має бути 100% українською мовою. Крапка!" - написала вона.

При цьому вона закликала взяти приклад із сусідньої Польщі та зробити перепис населення, умовну карту з позначенням місць проживання нацменшин.



"Для того, щоб визначити, де у нас живуть меншини, слід зробити перепис населення, умовну карту з позначенням їх місць проживання. Порахувати, скільки нацменшин у нас в цілому. Я вже не раз закликала припинити політичні ігри і зробити так, до чого вже давно дозріла Україна", - додала Ніцой, уточнивши, що схожий підхід використовується в сусідній Польщі.

Нагадаємо, Ніцой дорікнула російськомовних українців за незнання державної мови.

Як повідомляла Politeka, Ніцой рознесла українців після концерту російськомовної групи.

Також Politeka писала, що Ніцой розповіла, як російська мова впливає на українців.