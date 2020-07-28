В мережі показали, як споганили історичну пам'ятку в Луцьку
Як передає Politeka.net, відповідні кадри опублікували в Facebook.
"Як з такими рагулями та ідіотами жити в одній країні і щось намагатися побудувати?", - обурився українець.
На кадрах видно, що від Олицького тунелю в Луцьку залишилася тільки бруківка.
"Яким був Олицький тунель? У порівнянні з ним, Клеванський просто розпіарений мажор. Густющий і довгий коридор, по якому і монарху не соромно було б поїхати", - зазначив чоловік.
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Тепер від колишньої краси залишилися лише повалені дерева вздовж дороги.
"Я випадково натрапив на цю дорогу п'ять років тому. Спеціально зупинялися для фотографій, хоча і дуже поспішали в Клевань. Цей тунель був сам по собі розкішний, а ще палац і костел! Десь у Польщі з цього добра кілька сіл би жили. Але наші рагулі спиляли дерева. Тому що вони дуже старі. Могли впасти на голови селянам. Щоб вам, б**ді, тепер там вишки 5G поставили", - відзначив обурений українець.
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