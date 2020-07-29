Мешканка Черкас гнівно висловилася про Україну та учасників АТО

Як передає Politeka.net, про це повідомив історик Назар Лавріненко на своїй сторінці в Facebook.

"У центрі Черкас в перукарні майстриня "родом із Тального" розповідала колегам, що української мови не було, її придумали нещодавно і є "мовою сільського бидла", і тому нею не спілкується. А учасники АТО просто звірі, які знищують невинних школярів і бомблять садки", – зазначив він.

Крім того, він зазначив, що жінка зізналася в сепаратизмі.

І додав, що жінка при цьому зазначила: “Я сепаратистка і цим пишаюся”. “Україні скоро кінець… я люблю Бузину".

Раніше ми повідомляли, що у Львові на поляка напав росіянин з вимогою дати йому грошей на квиток до Москви.

Про це повідомив сам потерпілий юрист Томаш Баарт.

Він зазначив, що до нього в центрі Львова підійшов невідомий і російською мовою просив у нього грошей на квиток до Москви. Поляк відповів, що не розуміє російської мови.

Тоді росіянин почав кидатися на іноземця, заявляючи, що "він повинен знати російську".

Томаш Баарт перейшов на польську і сказав, що він поляк і може говорити двома мовами - рідною і українською, тому що знаходиться в Україні.

Нагадаємо, що письменник Капранов пояснив, у що перетворився українська мова.

Як повідомляла Politeka, письменник Лук'яненко розмріявся про розподіл України: "За прикладом Чехії і Словаччини".

Також Politeka писала, що режисер Перехрест закликав знищити Росію.