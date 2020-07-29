В Україні з 1 серпня очікується зміна в підході до визначення критеріїв країн зеленої і червоної зони
Про це в рамках брифінгу повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов, передає Politeka.net.
Згідно із заявою глави МОЗ, вже на початку наступного місяця країна почне за новим алгоритмом відносити сусідні держави до зеленим і червоним зонам згідно з європейським "сценарію".
Відзначається, що список потенційних країн буде переглядатися кожного тижня з метою уникнення непорозумінь з обох сторін.
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Степанов вважає, що влада на Банковій відмовиться від показника хворих на 100 тисяч населення в окремо взятій країні, а перш за все, зосередить сили на двох важливих компонентах.
"Перший показник - приріст хворих за останні 14 днів, якщо він перевищує такий приріст на території України. Другий показник - відсоток (хворих) в країні за останні 14 днів в порівнянні з минулими 14 днями, якщо він буде більше 30%", - розповів міністр.
Крім цього, якщо показники перевищать допустиму норму, то Україна зарахує такі країни до червону зону.
Важливо розуміти, що подібні заходи входять в ужиток для тих українців, які перетинають державний кордон.
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