В Україні з 1 серпня очікується зміна в підході до визначення критеріїв країн зеленої і червоної зони

Про це в рамках брифінгу повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов, передає Politeka.net.

Згідно із заявою глави МОЗ, вже на початку наступного місяця країна почне за новим алгоритмом відносити сусідні держави до зеленим і червоним зонам згідно з європейським "сценарію".

Відзначається, що список потенційних країн буде переглядатися кожного тижня з метою уникнення непорозумінь з обох сторін.

Степанов вважає, що влада на Банковій відмовиться від показника хворих на 100 тисяч населення в окремо взятій країні, а перш за все, зосередить сили на двох важливих компонентах.

"Перший показник - приріст хворих за останні 14 днів, якщо він перевищує такий приріст на території України. Другий показник - відсоток (хворих) в країні за останні 14 днів в порівнянні з минулими 14 днями, якщо він буде більше 30%", - розповів міністр.

Крім цього, якщо показники перевищать допустиму норму, то Україна зарахує такі країни до червону зону.

Важливо розуміти, що подібні заходи входять в ужиток для тих українців, які перетинають державний кордон.

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