Знаменитий український художник Іван Марчук різко висловився про життя в Україні

За його словами, сучасна Україна є найгіршою країною в Європі за умовами життя, в якій немає законів і порядку.

Про це він розповів 2018 року в інтерв'ю hromadskeradio.org.



Зокрема, Марчук пояснив, чому, користуючись великою популярністю і повагою в Україні, не коментує політичних подій в країні.

"Я не вмію брехати, правда понад усе, а у нас абсолютно правди немає, законів немає, порядку немає. А як немає законів і порядку, то й держави немає. Сьогодні Україна - найгірша країна в Європі для життя", - заявив художник.

Також Марчук заявив, що Україна нібито є такою країною, яку взагалі ніхто не знає.

"Україна як держава, неіснуюча, можна сказати, не відбулася, вона нічого не робить, щоб світ знав. Є стандарти - Шевченко і Кличко. А мистецтво, культура - це обличчя держави", - сказав він.

Він також додав, що в Україні народжується багато талантів, але країна зовсім їх не підтримує.

"Однак Україна народжує найбільші таланти на квадратний метр у світі, але вона їх не поливає, вони їй не потрібні. А якщо дається талант, ти повинен повністю віддати людству. І якщо на цій землі він не може прорости, він повинен шукати землю, де він буде проростати", - додав Марчук.

Як повідомляла Politeka, Марчук розкрив, яка риса характеру відсутня в українців.

Також Politeka писала, що Марчук пояснив, у що перетворили Україну за роки незалежності.