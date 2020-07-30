Міністерство освіти і науки повідало подробиці початку нового навчального року в школах

Більшість дітей зможуть традиційно піти в школу з 1 вересня, передає Politeka.net.

Винятком з правил стануть ті школи, які прилягають до "червоній" зоні. У таких випадках діти будуть навчатися виключно дистанційно. Тим самим, істотно знижуючи ризик зараження китайським вірусом.

У школах, які знаходяться в "помаранчевій" зоні, категорично забороняється відвідувати заняття в групах, яка перевищує 20 осіб.





Для того, щоб основна маса школярів все-таки змогли піти за знаннями в перший день вересня, будуть задіяні нові умови для комфортного взаємодії.



"Міністерство виступає за те, щоб навчальний процес проходив, як і раніше, в класах, аудиторіях, лабораторіях, спортзалах. Органи управління освітою, керівники навчальних закладів отримають докладні алгоритми і роз'яснення щодо можливих дій та рішень в умовах адаптивного карантину ", - заявив міністр освіти Сергій Шкарлет.





При цьому, існує одна невирішена "перешкода" - зобов'яжуть школярів носити маски під час навчального процесу.

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