Не кожен дорослий на таке здатний

Десятирічний хлопчик зробив героїчний вчинок - він врятував себе і маму з потопаючого автомобіля

Про це повідомляє Lenta.ru, посилаючись на місцеве телебачення.

Аварія трапилася 25 липня в селі Гримуча Падь Красноярського краю. Автомобіль Mazda Familia занесло на вузькій дорозі, і він вилетів у ставок.

За кермом була 38-річна жінка, а на задньому сидінні — її син, пристебнутий ременем безпеки.

За словами матері хлопчика, коли вона зрозуміла, що двері заблоковані, вона “впала в ступор”. Але зорієнтуватися зміг її син. Він відкрив задні двері і вибрався з потопаючого автомобіля, а потім допоміг вибратися мамі. Разом вони допливли до берега.

Жінка додала, що хлопчика ніхто не вчив плавати, і він ніколи не опинявся в подібних ситуаціях.

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