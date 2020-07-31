У київських школах перед початком уроків буде звучати гімн України

Як повідомляє Politeka.net відповідне рішення було прийнято вчора, 30-го липня в ході сесії міськради.

Про це повідомив написав на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook столичний депутат Олег Бондаренко.

"Це сприятиме вихованню патріотизму серед підростаючого покоління", - йдеться в повідомленні депутата.

У мережі негативно сприйняли таку новину. Українці заявили, для того, щоб партиотизм у країні розвивався, потрібно створювати нормальні умови життя в країні, щоб дітям хотілося в ній жити.

"Мда, хах, що б ми співали гімн... який до біса патріотизм. Крім і так пресутствующей неприязні ви нічого не виховаєте. З нас вистачить і Української історії та літератури, в якій, окрім наших "козачков" нікого немає", "Давайте вже тому по селах роз'їжджайтеся, Ваша тупизна вже межі розумності перейшла всі", "Онуки комісарів і кухарок думають, що відірвалися від совка. Боже, як можна бути такими примітивними і потрапляти в Раду", "А ви у дітей запитали, чи хочуть вони свій день починати так?", "Щоб прищепити дітям патріотизм потрібно створювати такі умови в країні для людей, щоб хотілося з гордістю співати той гімн України! А не змушувати дітей його співати перед кожним уроком!", - пишуть в коментарях.

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