16-річний хлопець встановив рекорд України серед людей з інвалідністю
Як передає Politeka.net, історію Миколи розповіли в сюжеті "ТСН" (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця)
У 2015 він підірвався на снаряді і позбувся обох ніг і однієї руки. Його молодший брат загинув. Микола під час детонації втратив руку і обидві ноги.
Після тривалого лікування за кордоном та реабілітацій він вирішив виконати свою мрію.
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Тренуючись в басейні, хлопець хотів перепливти Дніпро. У цьому йому допомагав олімпійський чемпіон Олег Лісогор, який тренував хлопця.
"Я дуже пишаюся тобою, ти в мене молодець", - сказала йому мати перед запливом.
У підсумку, 16-річний Микола Ніжніковський з Маріуполя встановив рекорд, перепливши Дніпро без всякої сторонньої допомоги.
За 13 хвилин і 45 секунд юнак проплив щонайменше 430 м.
Раніше ми повідомляли, що десятирічний хлопчик врятував себе і маму з потопаючого автомобіля.
Аварія трапилася 25 липня в селі Гримуча Падь Красноярського краю. Автомобіль Mazda Familia занесло на вузькій дорозі, і він вилетів у ставок.
За кермом була 38-річна жінка, а на задньому сидінні — її син, пристебнутий ременем безпеки.
За словами матері хлопчика, коли вона зрозуміла, що двері заблоковані, вона “впала в ступор”. Але зорієнтуватися зміг її син. Він відкрив задні двері і вибрався з потопаючого автомобіля, а потім допоміг вибратися мамі. Разом вони допливли до берега.
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