16-річний хлопець встановив рекорд України серед людей з інвалідністю

Як передає Politeka.net, історію Миколи розповіли в сюжеті "ТСН" (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця)

У 2015 він підірвався на снаряді і позбувся обох ніг і однієї руки. Його молодший брат загинув. Микола під час детонації втратив руку і обидві ноги.

Після тривалого лікування за кордоном та реабілітацій він вирішив виконати свою мрію.

Тренуючись в басейні, хлопець хотів перепливти Дніпро. У цьому йому допомагав олімпійський чемпіон Олег Лісогор, який тренував хлопця.

"Я дуже пишаюся тобою, ти в мене молодець", - сказала йому мати перед запливом.

У підсумку, 16-річний Микола Ніжніковський з Маріуполя встановив рекорд, перепливши Дніпро без всякої сторонньої допомоги.

За 13 хвилин і 45 секунд юнак проплив щонайменше 430 м.

Раніше ми повідомляли, що десятирічний хлопчик врятував себе і маму з потопаючого автомобіля.

Аварія трапилася 25 липня в селі Гримуча Падь Красноярського краю. Автомобіль Mazda Familia занесло на вузькій дорозі, і він вилетів у ставок.

За кермом була 38-річна жінка, а на задньому сидінні — її син, пристебнутий ременем безпеки.

За словами матері хлопчика, коли вона зрозуміла, що двері заблоковані, вона “впала в ступор”. Але зорієнтуватися зміг її син. Він відкрив задні двері і вибрався з потопаючого автомобіля, а потім допоміг вибратися мамі. Разом вони допливли до берега.

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