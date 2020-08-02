Місцева влада не може самостійно приймати рішення про ослаблення карантинних обмежень

Як передає Politeka.net про це Міністр охорони здоров'я України Максим Степанов розповів у ході брифінгу (щоб подивитися відео, доскролльте сторінку до кінця)

"Умови карантину, згідно з нашим законодавством, встановлюються урядом, вони прописані у відповідній постанові. Вже на території області або регіону вони можуть тільки посилювати, якщо вважають за потрібне", — сказав він.

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У той же час Степанов розповів, що в законодавстві України не передбачена можливість, щоб місцеві органи влади могли б послаблювати карантин.

02.08.2020 | Онлайн-брифінг щодо ситуації з протидією поширенню коронавірусної інфекції

Онлайн-брифінг з перекладом жестовою мовою міністра охорони здоров’я України Максима Степанова

Gepostet von Міністерство охорони здоров'я України am Samstag, 1. August 2020

Нагадаємо, що мери кількох міст, які потрапили під жорсткість карантину вже виступили проти такого рішення влади. Так, мер Тернополя Сергій Надал вирішив терміново скликати засідання місцевої міськради з-за того, що місто потрапив в «червону» зону карантину.

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Пізніше з подібною заявою виступив і мер Івано-Франківська Руслан Марцінків, який заявив, що влада «пішла по шляху обмежень».

Нагадаємо, що 1 серпня чиновники розподілили всі області України по чотирьох карантинних зонах залежно від санітарно-епідемічних показників. Регіон можуть перемістити з однієї зони в іншу, якщо ситуація покращиться або погіршиться.

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