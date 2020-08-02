Місцева влада не може самостійно приймати рішення про ослаблення карантинних обмежень

Як передає Politeka.net про це Міністр охорони здоров'я України Максим Степанов розповів у ході брифінгу (щоб подивитися відео, доскролльте сторінку до кінця)

"Умови карантину, згідно з нашим законодавством, встановлюються урядом, вони прописані у відповідній постанові. Вже на території області або регіону вони можуть тільки посилювати, якщо вважають за потрібне", — сказав він.

У той же час Степанов розповів, що в законодавстві України не передбачена можливість, щоб місцеві органи влади могли б послаблювати карантин.

Нагадаємо, що мери кількох міст, які потрапили під жорсткість карантину вже виступили проти такого рішення влади. Так, мер Тернополя Сергій Надал вирішив терміново скликати засідання місцевої міськради з-за того, що місто потрапив в «червону» зону карантину.



Пізніше з подібною заявою виступив і мер Івано-Франківська Руслан Марцінків, який заявив, що влада «пішла по шляху обмежень».

Нагадаємо, що 1 серпня чиновники розподілили всі області України по чотирьох карантинних зонах залежно від санітарно-епідемічних показників. Регіон можуть перемістити з однієї зони в іншу, якщо ситуація покращиться або погіршиться.

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