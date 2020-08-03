Відома українська актриса Ірма Вітовська поділилася думкою щодо української мови

Відповідний пост вона опублікувала в Facebook.

Артистка закликала не тягнути цю травму в майбутнє, відродитися і вийти з амнезії і стати прикладом для інших народів.

Коли Ти відчуваєш себе в резервації ... Якби батьки говорили від народження з дитиною українською , то і світ не бачив би наш покруч(

Лінь та звичка ... найбільше вони гальмують .. і цей тягар ще довго нести у майбутнє( Дякую , Мар‘яно, за цей пост.

Одне не можемо здолати - зневіру в себе та комплекс меньшовартості( постколоніальний синдром ( І вивчити мову .. от всі вивчаємо куди не візьми ... до сліз шкода мені цю мову .. що прийма в своїй хаті(, - написала Ірма.

Раніше ми писали, спікер Парламенту Дмитро Разумков заявив, що російська мова в Україні допоможе повернути якомога швидше окуповані території

За його словами, мовне питання на сьогоднішній день не має роз'єднувати суспільство, а сам закон має відповідати нормам Конституції.

"Ми не піднімали питання мови під час виборів, не піднімали в Раді. Я вважаю, що не треба брати питання, які роз'єднують суспільство. І сприйняття тих чи інших процесів на сході і заході кардинально різняться.

Тим більше, на окупованому сході. Тому я особисто ніколи не будував кампанії навколо мови і вважаю, що це неправильно. Якщо ми говоримо про мову, то закон про мову повинен влаштовувати всіх і відповідати Конституції", - впевнено заявив спікер Верховної Ради.

Разумков також спробував пояснити, чому в Україні потрібні квоти для російської мови, і як мовний закон можна допомогти повернути окуповані російськими військами території.

Нагадаємо, влади України здійснили недозволену помилку: "Зметуть вже восени, якщо...".

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