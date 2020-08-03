Головний санітарний лікар країни Віктор Ляшко пояснив позицію з приводу самостійного призначення карантину в регіонах, передає Politeka.net

Заслужений лікар України розповів про те, чому Луцьк і Тернопіль були занесені в "червону" зону.

"Саме ці території повинні були кожні три дні збирати регіональну комісію, заслуховувати, що саме сприяло збільшенню випадків коронавируса або перевищення індикаторів, і вводити жорсткі обмеження. На жаль, цього не відбувалося. Тому і були змінені підходи", - заявив Ляшко.

Санлікар додав, що області, які будуть перевищувати показники захворюваності на протязі п'яти днів, перейдуть під певний рівень небезпеки.

Чиновник заявив, що "червона" зона не передбачена в тих регіонах, де кількість хворих менше 60-ти на 100 тисяч населення.

"Показники, які були проведені і розраховані, можливо, для когось стали несподіванкою, але вони фактично відображають діючу епідситуацію в нашій країні. Надалі ця динаміка буде змінюватися, а не кожного разу одні і ті ж області".

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