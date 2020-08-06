Що потрібно знати школярам і батькам

Стало відомо, чи планують в Україні проводити масові заходи з нагоди початку нового шкільного року

Зокрема, цю інформацію повідомила заступник очільника Міносвіти Любомира Мандзій, пише Politeka.net.

Вона зазначила, що проведення масових заходів 1 вересня з нагоди початку шкільного року буде некоректним.

Мандзій також закликала учбові заклади утриматися від заходів під час святкування так званого "1 вересня".

«Ми рекомендуємо утриматись від масових заходів безперечно, але формат зустрічі або формат проведення 1 вересня може визначитись у кожному закладі індивідуально. Це може бути якесь святкування у межах класу», - підкреслила заступниця міністра освіти.

Вона також зазначила, що до проведення 1 вересня учбові заклади повинні креативно підійти.

«Давайте не будемо наражати одне одного на небезпеку, а продумаємо креативний формат. Я точно знаю про креативність наших шкільних команд», - резюмувала Мандзій.

У Кабміні, у свою чергу, нагадали, що школи мають бути забезпеченими дезінфікуючими та миючими засобами, засобами індивідуального захисту, а для захисту дітей треба створити умови для соціального дистанціювання.

"Для мінімізації пересування учнів у приміщеннях закладу МОН рекомендує закріпити за класами окремі навчальні кабінети. Під час уроків учителям варто обирати види діяльності, які мінімізують безпосередній фізичний контакт між учнями, зокрема зменшуючи кількість комунікаційних вправ, як-то проведення ранкового кола", - інформує прес-служба уряду.

Учбовим закладам також рекомендують запровадити гнучку структуру навчального року, яка дозволить передбачити можливість змінювати терміни канікул, початку і завершення семестрів з урахуванням епідеміологічної ситуації.

Нагадаємо, ослаблення карантину скасовується, Моз зробив важливе уточнення: "Не готові до пом'якшення..."

Як повідомляла Politeka, санлікар Ляшко озвучив важливі деталі роботи шкіл з 1 вересня

Також Politeka писала, що у МОЗ розповіли, до чого готуватися українцям з 1 вересня