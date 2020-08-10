Правоохоронці разом з екологами зібралися покарати компанію "Альтком", яка навмисно забруднила річку під час ремонту дороги
Про це голова Державної екологічної інспекції України Андрій Мальований заявив на своїй сторінці у мережі Facebook. Він також опублікував відео, як робітники скидали відходи у воду (щоб подивитися, скрольте вниз).
"Злочинна недбалість – саме так можна назвати дії працівників підрядної організації «Альтком». 7 серпня вони під час фрезерування дорожнього покриття на мосту через річку Кiльтичiя на дорозі Н-30 у Бердянському районі Запорізької області викинули відфрезерований асфальтобетон обабіч мосту", - розповів керівник Держекоінспекції.
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Андрій Мальований додав, що екологи разом з представниками поліції швидко відерагували на сигнал і провели всі необхідні заходи. Спеціалісти оцінуюють шкоду навколишньому середовищу, яку підрядники спричинили своїми недбалими діями.
"За дорученням Міністра захисту довкілля і природних ресурсів Романа Абрамовського на місце події оперативно виїхали представники Держекоінспекції разом з Нацполіцією. Наразі складено план-схему місця, зроблені всі заміри та відібрані зразки ґрунту та води. Держекоінспекція розраховує суму збитків для пред’явлення керівництву компанії «Альтком»", - підкреслив Андрій Мальований.
Нагадаємо, Андрій Мальований розповів про подальшу долю Дарницької ТЕЦ: "вирішиться за результатами перевірки".
Крім того писали, що Андрій Мальований анонсував перезавантаження екологічного контролю в Україні та попередив про нові штрафи
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