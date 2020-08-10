Правоохоронці разом з екологами зібралися покарати компанію "Альтком", яка навмисно забруднила річку під час ремонту дороги

Про це голова Державної екологічної інспекції України Андрій Мальований заявив на своїй сторінці у мережі Facebook. Він також опублікував відео, як робітники скидали відходи у воду (щоб подивитися, скрольте вниз).

"Злочинна недбалість – саме так можна назвати дії працівників підрядної організації «Альтком». 7 серпня вони під час фрезерування дорожнього покриття на мосту через річку Кiльтичiя на дорозі Н-30 у Бердянському районі Запорізької області викинули відфрезерований асфальтобетон обабіч мосту", - розповів керівник Держекоінспекції.

Андрій Мальований додав, що екологи разом з представниками поліції швидко відерагували на сигнал і провели всі необхідні заходи. Спеціалісти оцінуюють шкоду навколишньому середовищу, яку підрядники спричинили своїми недбалими діями.

Асфальт Злочинна недбалість – саме так можна назвати дії працівників підрядної організації «Альтком». 7 серпня вони під час фрезерування дорожнього покриття на мосту через річку Кiльтичiя на дорозі Н-30 у Бердянському районі Запорізької області викинули відфрезерований асфальтобетон обабіч мосту. За дорученням Міністра захисту довкілля і природних ресурсів Роман Абрамовський на місце події оперативно виїхали представники Держекоінспекції разом з Нацполіцією. Наразі складено план-схему місця, зроблені всі заміри та відібрані зразки ґрунту та води. Держекоінспекція розраховує суму збитків для пред’явлення керівництву компанії «Альтком». Gepostet von Андрій Мальований am Sonntag, 9. August 2020

"За дорученням Міністра захисту довкілля і природних ресурсів Романа Абрамовського на місце події оперативно виїхали представники Держекоінспекції разом з Нацполіцією. Наразі складено план-схему місця, зроблені всі заміри та відібрані зразки ґрунту та води. Держекоінспекція розраховує суму збитків для пред’явлення керівництву компанії «Альтком»", - підкреслив Андрій Мальований.

Нагадаємо, Андрій Мальований розповів про подальшу долю Дарницької ТЕЦ: "вирішиться за результатами перевірки".

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