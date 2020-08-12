Міністерство охорони здоров'я об'єднало кілька показників у підрахунку рівня небезпеки, за яким слід встановлення приналежності до тієї чи іншої зони
Глава МОЗ Максим Степанов під час брифінгу 12 серпня зазначив, що прийнято рішення об'єднати в один показник динаміку і кількість випадків на 100 тисяч населення. Тепер рівень небезпеки рахуватимуть, виходячи з кількості хворих на 100 тисяч населення протягом 14 днів.
"Проаналізувавши показники, які є, ми пішли на те, щоб зробити наші обмеження ще зручнішими, ще зрозумілішими - за якими критеріями ми визначаємо до того чи іншого рівня небезпеки", - заявив Степанов.
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Міністр додав, що тепер також більш чітко визначається кількість заповнених ліжок.
Так, згідно з рішенням Кабміну, рівень захворюваності буде визначатися за такими критеріями:
- наповненість ліжок;
- рівень тестувань;
- рівень нових захворювань на 100 тисяч населення за 14 днів.
Отже, кількість тестувань має бути не менше 24 на 100 тисяч населення протягом 7 днів. А показник захворюваності повинен бути не більше 40 випадків на 100 тис населення протягом 14 днів.
У разі, якщо заповнюваність ліжок понад 50%, тоді в регіоні вводять помаранчевий рівень, якщо більше 75% - червоний.
Раніше ми повідомляли, Степанов попередив українців про початок другої хвилі епідемії, яку очікували тільки восени. За його словами, в країні вже почали вживати екстрених заходів, а саме закуповувати додаткові апарати для ШВЛ, обладнювати більше ліжок в медустановах для швидкої подачі кисню хворим.
Зазначимо, станом на ранок 12 серпня за добу в Україні виявили 1433 нових випадків китайського вірусу.
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