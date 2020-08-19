У цій державі нам нема на кого розраховувати, окрім як на підтримку один одного…

Львів'янка розповіла про плачевну ситуацію в бібліотеці для незрячих у місті



Як передає Politeka.net, зворушливу історію розповіла Наталія Вовк у соцмережах.

За її словами, сформувався неймовірний колектив з трьох осіб, які мають проблеми із зором.

"Багато років поспіль вони приходять до бібліотеки день у день, тому що це їхнє життя. Працюють за мізерну зарплату (це десь до 2000 грн). Знаєте чому? Тому, що в цій бібліотеці їх серце!",- розповідає Наталя.

Але нещодавно все почало руйнуватися.

"Нещодавно вони виграли Державний конкурс: серед подібних 60 бібліотек вони зайняли 1 місце!!!! Вгадайте, яку премію вони отримали??? 500 гривень! 500 гривень на 3 працівників! Тобто по 125 гривень ... але це ще не все! Гроші їм довго не давали: говорили немає в бюджеті...", - розповіла дівчина.

У приклад вона навела заступника мера, яка отримує багатотисячну зарплату.

"Панове Президент, мер, депутати, ви серйозно??? Вам не соромно??? Для прикладу: у липні одна тільки заступниця мера — пані Маруняк отримала 200.000 зарплати! З них 100.000 на оздоровлення! І 500 гривень для незрячих???",- дивується дівчина.

За її словами, після перемоги в цьому Державному конкурсі, Степана — який віддав бібліотеці все своє життя-скоротили.

Також вона зазначила, що одна з дівчат, яка працює в бібліотеці, крім проблем із зором має проблему з нирками - їздить на діаліз через день.

"Життя молодої талановитої людини може трагічно обірватися... Просто тому що в нашій державі прийнято тільки використовувати людину, а не захистити... зате у когось є премії по 200.000",-зазначила дівчина.

"Мені страшенно боляче від безсилля. І мені дуже соромно за державу. У цій державі нам нема на кого розраховувати, окрім як на підтримку один одного...", - зазначила дівчина.

Для того щоб підтримати співробітників бібліотеки, вона прикріпила реквізити картки:

"На численні прохання: номер картки Світлани-керівника-мами - людини серця і світла 5168 7573 2410 0140".

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