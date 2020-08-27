Держекоінспекція отримає важіль впливу на головних забруднювачів повітря в Україні

Про це повідомив голова інспекції Андрій Мальований, передає Знай.

Далі наводимо текст автора без змін і коментарів:

У червні Україна приєдналась до Європейської системи онлайн висвітлення даних про якість атмосферного повітря.

Дані, які можна побачити на сайті Європейського екологічного агентства, передаються із постів моніторингу в Донецькій області. Поки що це єдина область, охоплена моніторингом, який відповідає вимогам Директив ЄС.

Сьогодні мав можливість оглянути один із пунктів системи в Краматорську. Він знаходиться по вулиці Богдана Хмельницького, 6.

Складається пост із кількох приладів: пиломіра, газоаналізаторів, газохроматографічного та метеорологічного комплексів.

Наразі вимірюються концентрації таких речовин, як оксид вуглецю (СО), окисли азоту (NOx, NO, NO2), діоксид сірки (SOH2), озон (O3), фенол (C6H5OH), формальдегід (CH2O), бензол, толуол, етилбензол та ксилоли (BTEX).

Створення системи моніторингу повітря в Україні – надважливе завдання, яке потрібно виконати як і в рамках угоди з ЄС, так і для покращення якості повітря.

Думаю, що останнє якраз найбільше хвилює українців. Про забруднення повітря вони дізнаються лише орієнтуючись на власні відчуття, а не на точні перевірені дані. Державна екологічна інспекція отримує десятки звернень щодо неприємного запаху у повітрі, а прийшовши на перевірку не виявляє відхилень.

Коли в Україні з’явиться система моніторингу повітря, всі державні установи, зокрема, і ДЕІ, зможуть реагувати на випередження. За інформацією з постів можна буде слідкувати у реальному часі та проводити заходи, щоб ліквідувати забруднення. А Державна екологічна інспекція швидко дізнаватиметься про викиди підприємств та ініціювати їх перевірки.

Таким чином, у нас з'явиться важіль впливу на основних забрудників довкілля, адже дані про повітря поряд з їх потужностями будуть відкриті для всіх громадян України.