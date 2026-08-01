Грошова допомога для ВПО в Дніпропетровській області доступна при дотриманні важливих умов.

Деякі ВПО у Дніпропетровській області може подати заявку на нову грошову допомогу, яка передбачає компенсацію витрат на оренду житла, повідомляє Politeka.net.

Ініціативу реалізує благодійний фонд «Право на захист» спільно з Управлінням Верховного комісара ООН у справах біженців (УВКБ ООН). Прийом заявок уже триває.

За інформацією організаторів, програма розрахована на шість місяців і спрямована на підтримку українців, які через війну опинилися у складному матеріальному становищі, мають житлові проблеми або потребують допомоги для стабілізації умов проживання.

Претендувати на грошову допомогу для ВПО у Дніпропетровській області можуть домогосподарства, до складу яких входять:

внутрішньо переміщені особи, які залишили свої домівки понад шість місяців тому;

громадяни, евакуйовані менш ніж шість місяців тому з прифронтових територій, районів активних бойових дій або тимчасово окупованих населених пунктів;

українці, які повернулися з-за кордону менш ніж рік тому після вимушеного виїзду через повномасштабну війну та потребують фінансової підтримки. Зокрема, якщо вони не мають власного житла або їхній будинок чи квартира розташовані на тимчасово окупованій території, у зоні бойових дій, пошкоджені чи непридатні для проживання.

Однією з основних умов участі є наявність незадовільних житлових умов. Подати заявку можуть люди, які проживають у місцях тимчасового розміщення, модульних містечках, гуртожитках, школах, дитячих садках та інших тимчасових прихистках.

Крім того, програмою можуть скористатися родини, які орендують житло, але через фінансові труднощі ризикують втратити його. Підставою для участі також можуть бути непридатні умови проживання, відсутність необхідних комунальних послуг або значне перенаселення орендованого помешкання.

Під час відбору кандидати мають підтвердити, що після завершення шестимісячної програми зможуть самостійно оплачувати оренду житла. Для цього необхідно надати реалістичний план покращення фінансового становища. Це може бути офіційне працевлаштування, відкриття власної справи, професійне навчання чи перекваліфікація для збільшення доходів.

Якщо для участі в програмі сім'ї потрібно переїхати до іншого житла, пошук нового помешкання здійснюють самі учасники. Перші два місяці оренди вони оплачують власними коштами, після чого понесені витрати компенсуються в межах проєкту.

Не проґавте шанс, щоб взяти участь у відборі, необхідно заповнити онлайн-анкету на офіційному сайті програми. Після цього всі заявки проходять перевірку.

Організатори звертають увагу, що подання анкети не означає автоматичного включення до програми. Остаточне рішення ухвалюється лише після перевірки документів та підтвердження відповідності всім умовам.

Також заявникам варто пам'ятати, що сім'ї, які вже отримували компенсацію витрат на оренду житла в межах цієї програми після 2022 року, повторно претендувати на таку допомогу не можуть.

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