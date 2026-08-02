Дефіцит продуктів в Одеській області може виникнути лише за однієї умови.

Дефіцит продуктів в Одеській області поки не прогнозується, однак тривала посуха та аномальна спека можуть суттєво скоротити врожай овочевих культур, пише Politeka.net.

Фахівці попереджають, що несприятливі погодні умови здатні позначитися на пропозиції окремих товарів і фінансовому стані аграрних господарств.

Літо 2026 року стало одним із найспекотніших за останній час у багатьох країнах Європи. Високі температури разом із дефіцитом опадів уповільнюють розвиток рослин, які особливо потребують стабільного зволоження під час формування плодів.

Через нестачу води фермери змушені збільшувати витрати на полив та додаткові агротехнічні роботи. Водночас доступних ресурсів у багатьох регіонах бракує, а звичні системи зрошення не завжди забезпечують необхідний результат. Це підвищує собівартість вирощування та зменшує прибутковість виробництва.

Дефіцит продуктів в Одеській області може виникнути лише за умови істотного скорочення збору овочів. Наразі експерти не говорять про неминучу нестачу продовольства, однак допускають можливе зростання цін через менші обсяги нового врожаю.

Найбільше ризикують дрібні та середні господарства. Зменшення виробництва ускладнює покриття витрат на насіння, добрива, техніку й оплату праці. За несприятливого розвитку подій окремі підприємства можуть зіткнутися з серйозними фінансовими труднощами.

Для пом'якшення наслідків спеціалісти рекомендують ширше використовувати посухостійкі сорти, модернізувати системи крапельного поливу, впроваджувати сучасні агротехнології та інструменти моніторингу погодних умов. Не менш важливими залишаються страхування врожаю й державні програми підтримки виробників.

На думку експертів, довгострокова стійкість аграрного сектору залежатиме від інвестицій у водозберігальну інфраструктуру, цифрові рішення та спільних дій держави, науковців і бізнесу. Саме це допоможе мінімізувати вплив кліматичних змін на продовольчий ринок.

Джерело: agroweek

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