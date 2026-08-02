Подорожчання проїзду в Хмельницькому водночас не зробило місто лідером за вартістю транспортних послуг.

Подорожчання проїзду в Хмельницькому офіційно набуло чинності з 20 липня після затвердження міською владою нових тарифів на перевезення пасажирів, пише Politeka.net.

Відтепер громадський транспорт працює за оновленими розцінками.

Інформацію про це надає Хмельницька міська рада.

Відповідне рішення ухвалили після аналізу економічної ситуації у сфері перевезень. У міській раді пояснили, що попередні тарифи тривалий час залишалися незмінними, однак подальше зростання витрат зробило їхній перегляд необхідним.

Згідно з новими розцінками, поїздка автобусом або маршрутним таксі коштує 20 гривень. Для користувачів тролейбусів встановлено окремий тариф — 14 гривень.

У міській адміністрації зазначають, що основними причинами змін стали підвищення вартості пального, електроенергії, запасних частин, технічного обслуговування та ремонту транспорту. Саме ці фактори суттєво вплинули на собівартість перевезень.

Подорожчання проїзду в Хмельницькому водночас не зробило місто лідером за вартістю транспортних послуг серед обласних центрів. У багатьох інших регіонах країни пасажири вже сплачують за автобусні маршрути від 22 до 25 гривень, а ціни на користування електротранспортом у деяких містах є ще вищими.

Заступник міського голови Микола Ваврищук повідомив, що місцева влада намагалася максимально довго зберігати попередній рівень оплати. Проте збільшення виробничих витрат змусило ухвалити рішення про перегляд тарифів.

Оновлені розцінки вже діють на всіх міських маршрутах. Очікується, що додаткові надходження дадуть змогу підтримувати рухомий склад у належному технічному стані, своєчасно виконувати ремонти та забезпечувати стабільну роботу перевізників.

Мешканцям рекомендують враховувати нові тарифи під час планування щоденних поїздок, а за подальшими змінами стежити через офіційні інформаційні ресурси міської ради.

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